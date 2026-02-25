Fatih Erbakan'dan F-16 Pilotuna Başsağlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Erbakan'dan F-16 Pilotuna Başsağlığı

25.02.2026 06:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 uçağımızın görev uçuşu sırasında kaza-kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Balıkesir, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan'dan F-16 Pilotuna Başsağlığı - Son Dakika

ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
00:59
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama
"İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
00:51
Inter’i mahvettiler 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 06:34:41. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan'dan F-16 Pilotuna Başsağlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.