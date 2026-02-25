Fatih Erbakan'dan F-16 Pilotuna Başsağlığı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak başsağlığı mesajı yayımladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 uçağımızın görev uçuşu sırasında kaza-kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
