Fatih Erbakan'dan F-16 Pilotuna Başsağlığı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 uçağımızın görev uçuşu sırasında kaza-kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.