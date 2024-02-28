Balıkesir'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Balıkesir\'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bandırma ilçesinde yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

28.02.2024 23:33  Güncelleme: 23:34
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Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, örgüte üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün adresini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, Bandırma ilçesinde yakaladıkları firari hükümlüyü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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