Balıkesir'de Fiyat Denetimleri

BALIKESİR'de Ramazan Bayramı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla başta marketler olmak üzere gıda satışı yapılan işletmelerde fiyat denetimleri gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fiyat etiketi ve kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlıkları kontrol etti.

Ticaret Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenle alışveriş yapmaları ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Balıkesir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında fahiş fiyat ile mücadele noktasında eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Market, zincir market şubeleri, pastane ve temel gıda ürünlerinin satışının yapıldığı işletmelere yönelik yapılan denetimlerde; ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırılırken, fiyat etiketi, etiket ile kasa fiyatı uyumu ve haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında ekipler tarafından işletmelerde bulunan ürünlerin fiyat değişim tarihleri de incelenirken, özellikle temel gıda ve bayram öncesinde talebin arttığı ürün gruplarına yönelik kontroller gerçekleştirildi. Ayrıca ürünlerin etiketlerinde bulunması gereken bilgilerin yer alıp almadığı ve tüketiciyi yanıltıcı herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı da denetimlerde değerlendirildi.

Denetimlere Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan da katıldı. Denetimler sırasında işletmeleri ziyaret eden Pehlivan, ekiplerle birlikte raf ve kasa fiyatlarını inceleyerek yapılan kontroller hakkında bilgi aldı. İşletme yetkilileriyle de görüşen Pehlivan, özellikle bayram öncesinde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için fiyat etiketi düzenine ve mevzuata uygun satış yapılmasının önemine dikkat çekti.

Bahse konu denetimlerin ilk amacının, tüketicilerin ürünlere doğru fiyatlarla ulaşabilmesi olduğu dile getiren Pehlivan, kent merkezindeki yapılan denetimlerde yaptığı açıklamada, "Ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol ediyoruz. Kasa ve raf fiyatı uyuşmazlığına bakıyoruz. Bir de haksız fiyat artışı denetimleri yapıyoruz. Güçlü bir denetim yapıyoruz bu süreçte. Özellikle Ramazan Bayramı öncesi denetimlerimizde marketlerin şeker, çikolata reyonlarında da bakıyoruz. Ama bunun yanında, sürekli olarak lokanta, kafe gibi iş yerlerinde de denetimler de yapıyoruz" dedi.

Ramazan ayı içerisinde de 200'e yakın firmaya yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini dile getiren Pehlivan, ilerleyen süreçte de denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini söyledi. Pehlivan, ocak ayından bu yana ise 600'ün üzerinde firmanın denetlendiğini de kaydetti.

