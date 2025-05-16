Balıkesir'de Gençlerle Buluşma: Sosyal Yaşam Alanları Kursağı - Son Dakika
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Balıkesir'de Gençlerle Buluşma: Sosyal Yaşam Alanları Kursağı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerle bir araya gelerek sosyal yaşam alanları oluşturma taahhüdünde bulundu. Gençlerin şehir yönetiminde söz sahibi olmasının önemine vurgu yaptı.

16.05.2025 16:14  Güncelleme: 17:42
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor haftası dolayısıyla gençlerle ve sporcularla bir araya geldi. Yerel yönetimlerin gençlerin ihtiyaçlarını anlaması ve buna yönelik çözümler üretmesi gerektiğini vurgulayan Akın, Balıkesir'de gençlerin zaman geçirebileceği sosyal yaşam alanlarını tek tek hayata kazandırdıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği kahvaltı programında kentteki üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra uluslararası spor müsabakalarında başarı elde eden sporcularla bir araya geldi.

Programa, Akın'ın yanı sıra Milli Güreşçi Yasemin Adar da katıldı. Masaları birer birer ziyaret eden Akın, gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Kahvaltı programının ardından gençlerle söyleşi gerçekleştiren Akın, planlı bir Balıkesir'i inşa etmek için büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi. Şehir yönetiminde gençlerin fikirlerinin önem arz ettiğine vurgu yapan Akın, planlı Balıkesir'i gençlerle el ele vererek birlikte inşa edeceklerini söyledi.

"Dinleyen taraf olmak önemli"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceği emanet ettiği gençlerin, şehir yönetiminde görüşlerinin önemli olduğunu ifade eden Ahmet Akın, ilerleyen günlerde üniversitelerin öğrenci topluluklarıyla bir araya geleceğini belirtti. Mahalle mahalle hem emeklilerle hem de gençlerle görüşeceğini söyleyen Akın, "Dinleyen taraf olmak önemli. Dinleyip çözüm bulmak için böyle bir yol haritası izledik. İnşallah sizlerle birlikte bunu daha da yukarıya götüreceğiz. Bu toprakları bizlere vatan yapan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Ülkenin kurtuluşundan kuruluşuna kadar hep yanımızda oldu; bize Cumhuriyeti emanet etti. İmanımız gereği de emanet kutsaldır. Bu emanete sahip çıkmak da başta gençlerin sonra hepimizin borcudur" diye konuştu.

"Sosyal yaşam alanlarını şehrimize kazandırmaya da devam edeceğiz"

Balıkesir'de gençlerin zaman geçirebileceği sosyal alanların yetersizliğine değinen Akın, "Balıkesir'de gençlerimizin vakit geçirebilecekleri sosyal alanları oluşturmak için büyük bir çabamız var. Gençlerimizin, merkezde zaman geçirebileceği sosyal, sportif ve kültürel yaşam alanlarını şehrimize kazandırıyoruz ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Şehrimizde iki üniversitemiz var. Üniversitelerimiz ile iş birliği halindeyiz. Onlara elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu desteklerle birlikte karşılıklı çalışmalarla üniversiteyi şehirle entegre etmeye çalışıyoruz. Nedeni şu; üniversitenin yaşaması lazım. Yaşayan bir kampüs olması lazım. Atölyelerin şehir içlerinde farklı bölgelerde oluşturulması gerekiyor. Şimdi onlara başladık. Bu konuda rektörlerimizin de desteğini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizle birlikte planlı büyüyen bir şehri inşa etmeye çalışıyoruz"

Balıkesir'in değiştiğini ve dönüştüğünü dile getiren Akın, çok kısa bir zamanda Balıkesir'e Şehir Tiyatrosu kazandıracaklarını duyurdu. Bu konuyla ilgili vatandaşlardan büyük bir talep aldığını belirten Akın, "Yakında tiyatromuzu açıyoruz. Anlaşmamızı yaptık. Bitmek üzere. Sanat sokağımızla ilgili çalışmamız bitti. Çok güzel bir sanat sokağını şehrimize kazandıracağız. Kadın kooperatiflerimizde, üretilen el emeği ürünlerin satabileceği alanlar yapıyoruz. Amacım gençler memleketini terk etmesin. Yeni yeni organize sanayi bölgeleri geliyor. İş imkanları da artıyor. Gençlerimizle birlikte planlı büyüyen bir şehri inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Gençlerle Buluşma: Sosyal Yaşam Alanları Kursağı - Son Dakika

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