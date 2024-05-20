Balıkesir\'de Gençlik Festivali Coşkusu

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(BALIKESİR) - "Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir'de Gençlik Var" sloganıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlik Festivali" kapsamında Avlu Yaşam Merkezi çeşitli konserlere ev sahipliği yaptı. Etkinliklere Başkan Ahmet Akın da katılarak, vatandaşın coşkusuna ortak oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 16-19 Mayıs günleri arasında "Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir'de Gençlik Var" sloganıyla düzenlediği ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan 'Gençlik Festivali' dört gün boyunca Avlu Yaşam Merkezi'nde vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

Etkinlikler kapsamında 16 Mayıs'ta Avlu Fatih Salon'da 'Kahramanlık Türküleri'yle başlayan konserler; sonraki üç gün boyunca Avlu Havuzlu Amfi'ye kurulan sahnede yapıldı. 17 Mayıs'ta Osman Çiçek; 18 Mayıs'ta Avlu Gençlik Orkestrası Mod10, 19 Mayıs'ta ise Ayhan Erden konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Bayram günü olan 19 Mayıs Pazar günü ise gençlik yürüyüşünün ardından gerçekleştirilen ve Gençlik Festivali'nin kapanış konseri olan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Sanatçısı Ayhan Erden konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Başkan Akın da konsere, eşi Arbil Akın ile katıldı. Akın, vatandaşlarla yakından ilgilendi.