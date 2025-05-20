Balıkesir'de Gençlik ve Spor Bayramı Coşkulu Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Gençlik ve Spor Bayramı Coşkulu Etkinliklerle Kutlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği konser ve etkinliklerle büyük ilgi topladı. Etkinliklerde gençlerin performansları dikkat çekti.

20.05.2025 18:37  Güncelleme: 18:47
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Avlu'da düzenlenen konser ve etkinlikler yoğun ilgi gördü. Gencinden yaşlısına birçok yetenekle orkestralar kurduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Ahmet Akın, "Orkestralarımızdaki evlatlarımız müzik şöleni yaşattı" dedi.

Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, etkinliklerle kutlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Avlu Yaşam Merkezi'nde dün düzenlediği konser ve etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Gençlerin hip-hop dans gösterileri, Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ve solistliğini Büyükşehir Belediye Orkestrası'ndan Sarp Arıcılar'ın yaptığı "Ustalara Saygı" konserinin ardından Ayhan Erden sahne aldı.

Başkan Akın, kutlama etkinlikleri kapsamında sahne alan tüm koroların Büyükşehir Belediyesi'nin öz evlatları tarafından oluşturulduğunu söyledi. Akın, "Orkestralarımızdaki evlatlarımız müzik şöleni yaşattı. Bütün organizasyonlarda sahne alan orkestralarımız bizim öz evladımızdır. Burada şunu yapmak zorundayız. Çok yetenekli çocuklarımız var. Yeni yeni korolar kuruyoruz. Annelerin çocuklarıyla korosu var. Emeklilerimizin korosu var. Gençlerimizin korosu var. Balıkesir'imizin her şeyi var. Üç gün boyunca seslendirdikleri eserler ile bizlere müzik şöleni yaşatan korolarımızı ve kutlamalara katılan tüm Balıkesirli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Gençlik ve Spor Bayramı Coşkulu Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika

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