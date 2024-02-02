Balıkesir\'de elebaşılığını Gökhan Kuş\'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonlarda elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Örgüte ait suç dosyasının detaylarını da paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyonda elebaşı dahil 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

YERLİKAYA: ÖRGÜT ELEBAŞIYLA BİRLİKTE 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Balıkesir'de gerçekleştirilen "KAFES-34" Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız!

ÖRGÜTÜN SUÇ DOSYASI BİR HAYLİ KABARIK

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri,

Korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri,

Eğlence mekânlarına çöktükleri,

Silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;