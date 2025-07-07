Balıkesir'de Girişimcilik Toplantısı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği (BAGİAD) Başkanı Mert Kurşun ve yönetim kurulu üyeleriyle kahvaltılı bir programda bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda bölgesel kalkınma stratejileri, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, özel sektör ile kamu iş birliklerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme konuları ele alındı.

Milletvekili Canbey burada yaptığı konuşmada, "Güçlü ekonomi, güçlü şehirlerle mümkündür. Ortak hedefimiz, daha rekabetçi bir Balıkesir ve daha güçlü bir Türkiye'dir. Bu doğrultuda iş dünyasıyla kurduğumuz yapıcı diyaloglar, ilimizin yatırım ortamını güçlendirme ve ekonomik potansiyelini daha ileriye taşıma hedefimize önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.

???????BAGİAD Başkanı Mert Kurşun ise, "Şehrimizin kalkınması adına gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Bu tür istişarelerin hem genç girişimcilerimiz hem de şehrimizin ekonomik geleceği açısından çok kıymetli olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.