Vali Ustaoğlu, GSB Spor Okulları'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Ustaoğlu, GSB Spor Okulları'nı Ziyaret Etti

23.07.2026 09:42
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla il genelinde sürdürülen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kapsamındaki eğitimleri yerinde inceledi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla il genelinde sürdürülen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kapsamındaki eğitimleri yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp'ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ustaoğlu; Şehit Turgut Solak Spor Salonu, Olimpik Yüzme Havuzu ve İsmail Akçay Atletizm Pisti'nde antrenman yapan sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi.

Vali Ustaoğlu, yaz döneminde ücretsiz verilen eğitimlerin çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüven, disiplin ve takım ruhu kazanmalarına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Gençlerin uzman antrenörlerin rehberliğinde yeteneklerini geliştirmelerinin önemine değinen Ustaoğlu, gelecekte Türkiye'yi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil edecek başarılı sporcuların bu çalışmalar sayesinde yetişeceğine inandığını ifade etti.

Kent genelinde GSB Spor Okulları, GSB Engelsiz Spor Okulları ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 20 ilçede, yaklaşık 25 branşta ve 160'a yakın antrenör eşliğinde ücretsiz eğitimler devam ediyor.

Öte yandan kentte gençlik ve spor alanındaki yatırımlar kapsamında son yıllarda 26 spor tesisi, 22 halı saha ve 6 öğrenci yurdu hizmete açılırken, 9 yeni spor tesisinin yapım çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Ustaoğlu, GSB Spor Okulları'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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