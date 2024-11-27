Balıkesir'de 'Günaydın Çorbası' Projesiyle 25 Bin Kişiye Sıcak Çorba İkram Edildi - Son Dakika
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Balıkesir'de 'Günaydın Çorbası' Projesiyle 25 Bin Kişiye Sıcak Çorba İkram Edildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Günaydın Çorbası' projesi kapsamında, sabah saatlerinde öğrencilere ve çalışanlara sıcak çorba ve ekmek ikram edilerek, yaklaşık 25 bin kişiye ulaşılmaktadır. Proje, kent yoksulluğuyla mücadele amacı taşımaktadır.

27.11.2024 16:30
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Günaydın Çorbası" projesinden şimdiye dek yaklaşık 25 bin kişi yararlandı. Öğrencilerin yanı sıra sabahın erken saatlerinde işe giden pek çok vatandaş da sıcak çorbayla güne başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Balıkesir'de yaşayan hiçbir öğrenci okula aç gitmeyecek" sloganıyla "Günaydın Çorbası" projesini başlattı. Kurtdereli Spor Salonu önünde ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanında iki ayrı noktada başlatılan çorba dağıtımlarından bugüne kadar yaklaşık 25 bin kişi yararlandı.

Sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler için çorba ve ekmek ikramında bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu hizmeti başladığı günden bu yana yoğun ilgi gördü. Her sabah saat 07.00 itibarıyla iki ayrı noktada başlayan çorba ikramı, başta öğrenciler olmak üzere günün erken saatlerinde işlerine giden 7'den 70'e tüm Balıkesirlilerin içini ısıttı. Günlük yaklaşık bin kişinin faydalandığı çorba ikramının gelen talepler doğrultusunda yeni noktalarda da yapılması hedefleniyor.

Mutfak harcamalarının dar gelirli vatandaşları zorladığını söyleyen Başkan Ahmet Akın, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Kent yoksulluğu büyüyor"

"Kent yoksulluğu artık can alıcı bir noktaya geldi. Evlatlarımız, ailelerimiz yeterince beslenemiyor, evlatlarımız karınlarını doyuramadan okula gidiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu kent yoksulluğu ile mücadele ediyoruz. Evlatlarımız, öğrencilerimiz okullarına gitmeden önce sıcak çorbayla karınlarını doyursunlar istedik. İki ayrı noktada sabahın erken saatinde çorbalarımızı, ekmeklerimizi ikram ediyoruz. Yavrularımız kahvaltı öğününü sağlıklı, sıcak çorbayla yapıyorlar. Bu projemize günden güne ilgi arttı. İhtiyacı olan, ekmek parası kazanmak için sabahın erken saatlerinde yollara düşen emekçi kardeşlerimiz, büyüklerimiz de çorba ikramımızdan yararlanıyor. Kentimizde ne kadar çok vatandaşımıza ulaşırsak, sağlıklı beslenmeleri için elimizden geleni yaparsak o kadar huzurlu oluruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'Günaydın Çorbası' Projesiyle 25 Bin Kişiye Sıcak Çorba İkram Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 'Günaydın Çorbası' Projesiyle 25 Bin Kişiye Sıcak Çorba İkram Edildi - Son Dakika
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