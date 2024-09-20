Balıkesir'de Gürültüye Geçit Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Gürültüye Geçit Yok

Balıkesir\'de Gürültüye Geçit Yok

Polis, gürültü çıkaran araçlara yönelik denetimlerde 165 sürücüye ceza kesildi.

20.09.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de polis tarafından "gürültü çıkaran araçlara" yönelik yapılan denetimde, ihlalleri görülen sürücülere idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 ekipte 42 personelle, gürültü çıkaran araçlara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 326 motosiklet ve motorlu bisiklet ile 77 araç olmak üzere toplama 403 araç denetlendi.

Kontroller sonucu 10 sürücüye gürültü çıkaran araç kullanmaktan, 2 araca abart egzozdan, 20 araca yüksek sesten ceza uygulandı.

Ayrıca, 38 sürücüye kask kullanmamaktan, 10 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 7 araca sigorta yaptırmamaktan, 8 sürücüye yetersiz ehliyetten, 9 araç sahibine fenni muayenesiz araç kullanmaktan ve 59 sürücüye muhtelif diğer maddelerden olmak üzere toplam 165 sürücüye idari para cezası kesildi.

Uygulamalarda 28 araç trafikten menedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Gürültüye Geçit Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
21:27 Stoltenberg NATO’ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil Stoltenberg NATO'ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil
21:02 Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım
19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
18:15 Genç kızın hayatını karartmıştı Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten Genç kızın hayatını karartmıştı! Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten
17:53 ’’Siber saldırı daha büyük savaşın habercisi’’ ''Siber saldırı daha büyük savaşın habercisi''
17:52 Yüz binlerce liralık vurgun kamerada Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 14:00:32. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Gürültüye Geçit Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement