Balıkesir'de Hasta Nakil Ambulansı 3 Bin 298 Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika
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Balıkesir'de Hasta Nakil Ambulansı 3 Bin 298 Kişiye Hizmet Verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Hasta Nakil Ambulansı ile 11 ayda 3.298 kişiye hizmet sunarak, yatağa bağımlı hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor. Randevu sistemiyle çalışan ambulanslar, 20 ilçede halkın hizmetinde.

21.03.2025 13:51  Güncelleme: 15:28
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hasta Nakil Ambulansı, 11 ayda 3 bin 298 kişiye nakil hizmeti verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Sağlıklı Kent" vizyonuyla şehrin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretiyor. Bu kapsamda 20 ilçede hizmet veren Hasta Nakil Ambulansı, ihtiyaç sahibi ve yatağa bağımlı vatandaşlara destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hasta Nakil Ambulansı, 1 Nisan 2024- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında 3 bin 298 ihtiyaç sahibi ve yatağa bağımlı hastaya nakil hizmeti verdi. Hasta Nakil Ambulansından hizmet almak isteyen vatandaşlar, Yakın Çözüm Merkezi'nde randevu oluşturabiliyor.

"Randevu sistemiyle çalışıyoruz"

Hasta nakil ekiplerinin randevu sistemine göre gelen yoğun talepleri karşıladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürü Dr. Sabriye Aksoy, "Yatağa bağımlı hastalarımıza ambulanslarımızla nakil hizmeti veriyoruz. Evden hastaneye, hastaneden de eve nakillerini Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetiminde yapıyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Yatağa bağımlı vatandaşlarımız Yakın Çözüm Merkezi'nden talep oluşturuyor. Talepler bizim çağrı merkezimize düşüyor. Sonrasında randevu oluşturuyoruz. Ancak bizden hizmet alan, randevu verdiğimiz vatandaşlarımız herhangi bir sebeple hastane randevuları, taburculuk durumları iptal edilirse veya taburculuk ileri bir tarihe verilirse anında bize ulaşıp randevularını iptal etmesi, sıradaki vatandaşların mağduriyetlerini giderecektir" dedi.

Hasta Nakil Ambulansı, merkez istasyonda 4 ambulans ve 8 personel ile Bandırma Hasta Nakil İstasyonu'nda ise 1 ambulans 3 sağlık personeli ve 4 çağrı merkezi personeli ile 20 ilçede vatandaşlara hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Hasta Nakil Ambulansı 3 Bin 298 Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika

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