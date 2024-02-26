Balıkesir\'de 30 kişi kaçakçılık operasyonunda gözaltına alındı

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Balıkesir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı, kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Edremit, Gömeç, Manyas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 14 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 30 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı payp, kilogram tütün, sigara, makaron, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör, tabanca fişeği, 14 adet çek, 10 adet senet, 1 adet kesici alet ve 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan jandarmadaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı ile serbest bırakıldı.