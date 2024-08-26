Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma'nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen, Gömeç, Havran, Marmara ilçelerinde meydana gelen 13 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 17 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sigara ile 1 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.