Balıkesir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Çalıştay ve Tiyatro Oyunu - Son Dakika
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Balıkesir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Çalıştay ve Tiyatro Oyunu

Balıkesir\'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Çalıştay ve Tiyatro Oyunu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde 'Balıkesir Kadın Çalıştayı' düzenleyecek. Çalıştayda kadınların zorlukları konuşulacak ve Nazan Kesal, Furuğ Ferruhzad'ın hayatını anlatan 'Yaralarım Aşktandır' adlı tek kişilik oyununu sahneleyecek.

23.11.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde "Balıkesir Kadın Çalıştayı" düzenlenecek. Çalıştayda, kadınlar bir araya gelerek, eğitim, sağlık, aile ve iş hayatındaki karşılaştığı zorlukları ve çözüm önerilerini konuşacak. Etkinliğin ardından sanatçı Nazan Kesal, "Yaralarım Aşktandır" adlı tek kişilik oyunuyla kadın şair Furuğ Ferruhzad'ın hayatına ışık tutulacak.

Balıkesirli kadınlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Balıkesir Kadın Çalıştayı'nda bir araya geliyor. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek çalıştayın öncesinde saat 09.30'da resim sergisi açılışı yapılacak. "Şiddet karanlığında siyah giysilerle özgürlüğü savunuyoruz" sloganıyla katılımcıların da siyah kıyafetlerle programa katılması bekleniyor.

Kadınların öldürülmediği, şiddet görmediği, toplumda ötekileştirilmediği bir gelecek için buluşacak davetliler; kadının eğitim, sağlık, aile ve iş hayatındaki karşılaştığı zorlukları ve çözüm önerilerini konuşacak. Evrensel bir sorun haline gelen erkek şiddetine karşı kadının toplumdaki yerinin güçlenmesi ve etkili mücadele yöntemleri ele alınacak.

Nazan Kesal "Yaralarım Aşktandır" ile sahnede

Sanatçı Nazan Kesal, "Yaralarım Aşktandır" adlı tek kişilik oyunuyla 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde Balıkesirli sanatseverlerle buluşacak. "Kuş ölümlüdür, sen uçuşu anımsa" sözüyle hafızalarda yer edinen, İran'da kadınların yaşamlarının daha iyi hak ve koşullara kavuşması için mücadele veren Furuğ Ferruhzad'a hayat veren Nazan Kesal, tek kişilik oyunuyla kadının varoluş mücadelesini anlatacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Çalıştay ve Tiyatro Oyunu - Son Dakika

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