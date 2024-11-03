Balıkesir'de Kadınlar için Ücretsiz Judo Kursları Başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de Kadınlar için Ücretsiz Judo Kursları Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadınlar için düzenlediği ücretsiz judo kurslarına yoğun ilgi var. 'Savunma Teknikleri Atölyesi' projesi kapsamında 15-50 yaş arası kadınların katılabildiği kurs, katılımcılara kendilerini savunma becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Judo antrenörleri, fiziksel şiddete karşı farkındalık oluşturarak kadınların kendilerini koruyabilmeleri için eğitim veriyor.

03.11.2024 13:50
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlar için açtığı judo kurslarında eğitimler başladı. Ücretsiz olan ve kontenjan sınırı olmayan kurslara kadınlar, yoğun ilgi gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Savunma Teknikleri Atölyesi" projesi kapsamında judo eğitimi vermeye başladı. Kontenjan sınırının olmadığı ve 15-50 yaş aralığında her kadının ücretsiz olarak yararlanabildiği kursa kadınlar, yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşabilecekleri olaylara karşı kendilerini savunmak isteyen kadınların bir araya geldiği kursta, katılımcıların hepsi artık her kadının kendini koruyabileceği kadar savunma tekniklerini bilmesi gerektiğini savunuyor.

Kadınlara eğitim veren Judo Antrenörü Aybike Yıldız, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kadına yönelik yaşanan fiziksel şiddet karşı farkındalık eğitim projesi yürütmekteyiz. Türkiye'de çoğu kadın ya fiziksel şiddete ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Bu sosyal salgına bir çare arıyoruz. Amacımız kesinlikle şiddete şiddetle karşılık vermek değil.Amacımız kadınların fiziksel şiddete karşı kendilerini koruyabilme becerilerini geliştirmektir" dedi.

Kursa katılan kadınlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Meryem Özkaya "Çok memnunuz yani böyle bir şey yapıldığı için. Çok güzel bir şey, iyi ki de kurs açıldı."

-Nazlı Ünal: "Son dönemdeki kadına şiddet olaylarından dolayı kendimizi korumak için, kızımla birlikte geldim hatta. Başkanımız bize bu olanakları sağladığı için buradayız. Kadınların kendilerini korumaları şart, bu hareketleri de öğrenmelerini tavsiye ederim. Ben kurs açılacağını sosyal medyadan gördüm. Çağrı merkezinden kaydoldum. Kaydımı yaptırdım, başvurum onaylandı ve geldim. Son zamanlarda ekonomiden dolayı zaten bütçeler kısıtlı. Eşimiz ücret verip gönderemeyeceği için ücretsiz olması da çok sevindirici bir olay."

-Ezel Ünal: "Son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı, benim yaşlarımda bir kız öldürüldüğü için kendimiz güvende değilmişim gibi hissediyorum. O yüzden böyle bir başvuruyu yapmak istedim judoya karşı, dövüş sanatları dersi alıp kendimi korumak amacıyla. Dışarıya karşı bir savunmam olsun istedim."

- Arzu Yıldız "Kendimi savunmak istiyordum. Belediyenin de böyle bir şey yaptığını duyunca başvurdum. Şu an kadın cinayetleri, kadın tacizleri sokaklarda fazla şekilde arttı. Artık gece geç saatlere kadar dışarıda duramıyoruz. Yetmiyor gündüz de duramıyoruz. Kendimizi korumak adına böyle bir şeye başladık. TTM'den servis kaldırıyorlar. Kursa da ücretsiz bir şekilde ulaşıyoruz." dedi.

-Emine Kaçan "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu duyurusunu ben sosyal medyada gördüm. Çok sevinerek aslında hemen mesaj attım. Son dönemlerde yaşanan kötü olaylardan dolayı algıda bir seçicilik oldu tabii ki. Maalesef günümüzde kadın ve erkek gücü denk olmadığı için, ne kadar eşit desek de eşit değiliz maalesef. Güç dengesini sağlayabilmek için de savunma sanatını öğrenmek için judoyu tercih ettik. Günümüzde ekonomik sorunların da olduğu bir dönemde maalesef her kadın böyle bir hizmete ulaşamıyor. Çalışan, çalışmayan her türlü kadına bu hizmeti sunması çok güzel bir şey. Belediyecilik ruhunu bize de göstermiş oluyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kadınlar için Ücretsiz Judo Kursları Başladı - Son Dakika

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