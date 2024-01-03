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Balıkesir'de Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Balıkesir'de Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarla sürmek için evden ayrılan Nail Ceylan'dan 5 gün boyunca haber alınamadı. Arama çalışmaları sonucunda Nail Ceylan'ın traktörü Simav Çayı'nda bulundu ve cesedi çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir\'de Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu
03.01.2024 - 19:06,
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BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, traktörüyle tarla sürmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nail Ceylan'ın (23), 5 gün sonra Simav Çayında cansız bedeni bulundu.

Susurluk ilçesi Kocapınar Mahallesinde oturan Nail Ceylan, geçen cuma günü tarlayı sürmek üzere traktörle evinden ayrıldı. Ceylan'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine, Nail Ceylan'ı aramak için, jandarma asayiş timi, OYİT, jandarma asayiş komando Timi, AFAD'dan oluşan toplam 68 kişilik ekip bölgede çalışma başlattı.

Termal kameraların yanı sıra iz takip köpeklerinin de kullandığı arama çalışmaları devam ederken Nail Ceylan'ın kullandığı traktör, kaybolduktan 3 gün sonra Simav Çayı'na düşmüş olarak bulundu. Traktör, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından 4 metre derinlikten çıkartıldı.  Bunun üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, bugün traktörün bulunduğu yerin 400 metre uzağında Simav Çayı'nda gencin cesedine ulaştı. Ekipler tarafından çıkartılan ceset, ölüm nedenin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya Susurluk Cumhuriyet Savcılığınca başlandı.

Kaynak: DHA
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