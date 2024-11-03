Balıkesir'de Kılcılar Köyü'nde Toplantı Salonu Açılışı

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(BALIKESİR)- Altıeylül ilçesi Kılcılar köyünde Köy Konağı toplantı salonunun açılış törenine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Yakın Çözüm ekiplerimiz köy köy geziyor, sizlerin ihtiyaçlarını tespit ediyor. Tüm sorunlarımızı birer birer çözeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Köy Muhtarı Harun Şahan'ın daveti üzerine Altıeylül ilçesine bağlı Kılcılar köyünde Köy Konağı Konağı toplantı salonunun açılış törenine katıldı. Toplantı salonunun köy sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Akın, konağa televizyon ve soba hediye edeceğini söyledi. Köy sakinleri, Başkan Akın'a siyaset hayatı boyunca kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Köy Muhtarı Harun Şahan, açılışa katıldığı için Başkan Akın'a teşekkür etti. Kurdele kesiminin ardından toplantı salonunda köy sakinleriyle sohbet eden Akın, kırsal bölgelerde çalınmadık kapı bırakmayacaklarını belirtirken, Yakın Çözüm ekiplerinin köy köy dolaşmaya başladığını söyledi. Akın, "Yakın Çözüm ekiplerimiz köy köy geziyor, sizlerin ihtiyaçlarını tespit ediyor. Tüm sorunlarımızı birer birer çözeceğiz" diye konuştu. Akın, ekiplerin Kılcılar Köyü'nde yaptığı çalışmalarda vatandaşların ilettiği su deposunun değişmesi ve su deposuna giden yolun düzenlenmesi talepleriyle ilgili çalışmaların başladığını söyledi. Kentte yapılmadık yolun kalmayacağını belirten Akın, Kılcılar köyünden sonra Konakpınar köyünü ziyaret etti. Köy kahvehanesinde vatandaşları selamlayan Akın, vatandaşların talep ve istekleri dinledi.