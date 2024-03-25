Balıkesir'de Kırsal Mahallelere Çok Amaçlı Salonlar İnşa Edilecek - Son Dakika
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Balıkesir'de Kırsal Mahallelere Çok Amaçlı Salonlar İnşa Edilecek

Balıkesir\'de Kırsal Mahallelere Çok Amaçlı Salonlar İnşa Edilecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği projeler kapsamında tüm kırsal mahallelere çok amaçlı salon inşa edilerek günlük ve sosyal yaşam standartlarının artırılacağını söyledi. Yılmaz, bu salonlarda doktor muayene odaları ve muhtarlık odalarının da bulunacağını belirtti. Başkan Yılmaz, somut adımlar atan bir yönetim anlayışına sahip olduklarını ve köylere geri dönüşlerin olacağını vurguladı.

25.03.2024 15:27  Güncelleme: 15:27
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği projeler kapsamında tüm kırsal mahallelere çok amaçlı salon inşa edilerek günlük ve sosyal yaşam standartlarının artırılacağını söyledi.

Yılmaz, "Kırsal mahallelerimize çok amaçlı salon yapıyoruz, sadece sosyal etkinlikler için değil, aynı zamanda sağlık ve yönetim hizmetleri için de kullanılacak. Bu salonlar içinde doktor muayene odaları ve muhtarlık odaları olacak. Böylece, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hem sosyal etkileşimlerini artırması hem de temel sağlık ve yönetim hizmetlerine daha kolay erişebilmesi sağlanacak." dedi.

Sadece sözde kalmayıp, somut adımlar atan bir yönetim anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz şunları kaydetti:

"Belediyeyi tanıyan, personelini, bütçesini bilen, Yücel Yılmaz söylüyor. Dışarıdan atıp tutmuyoruz. Yani sadece havadan atılan sözler değil, gerçekçi ve planlı bir çalışmamız var. Bütün köylerin yollarının taşını, asfaltını ve her köyde çok amaçlı salon, doktor yeri, muhtar odası yapacağız. Senin nüfusun az ne yapacaksın demeyeceğiz. Köylere geri dönüşlerin olacağını biliyoruz. Gelecek için bugünden köylerimize yatırım yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kırsal Mahallelere Çok Amaçlı Salonlar İnşa Edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Kırsal Mahallelere Çok Amaçlı Salonlar İnşa Edilecek - Son Dakika
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