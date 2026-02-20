Balıkesir'de Maden Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Balya ilçesinde bulunan maden ocağında çalışan işçi R.K'nin kafasına taş parçası düşmesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
R.K'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
