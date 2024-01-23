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Balıkesir'de minibüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de minibüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde infaz koruma personelini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Balıkesir\'de minibüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
23.01.2024 - 11:57,  Güncelleme: 12:00
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde infaz koruma personelini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Vildan Hancı (42) idaresindeki 55 KM 564 plakalı otomobil, Balıkesir- Kütahya kara yolu Sivritepe mevkisinde Şerif Karabulut'un kullandığı 10 S 00246 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin durumun bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen otomobil sürücüsü Hancı'nın cansız bedeni, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Minibüste yaralanarak Balıkesir Devlet Hastanesi ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedaviye alınan sürücü ile 7 infaz koruma personelinin ise hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yaşamını yitiren evli ve iki çocuk annesi Hancı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında usta öğretici olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA
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