Balıkesir\'de Motosiklet Yangını: 10 Yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde apartmanda bulunan motosiklette çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hacıilbey Mahallesi 9005 Sokak'ta bir apartmanın boşluğuna bırakılan motosiklette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle oluşan yoğun duman tüm binayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Binada mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye erleri alevleri hızla söndürdü.

Dumandan etkilenen 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.