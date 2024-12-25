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(BALIKESİR)- Balıkesir'de okul servisi tırla çarpıştı, ilk belirlemelere göre 8 öğrenci ağır yaralandı.

Balıkesir İzmir yolu Pamukçu mevkiinde sabah saatlerinde 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracı ile bir tır çarpıştı. Kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Balıkesir merkez Pamukçu mevkiinde 25 Aralık 2024 günü sabah 08.53 sıralarında 27'si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracının bir tırla çarpışması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.