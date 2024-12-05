Balıkesir'de On On Kafe'nin Yeni Şubeleri Açıldı

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(BALIKESİR)- Balıkesirlilerin büyük ilgi gösterdiği On On Kafe'nin Toplu Taşıma Merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni şubeleri açıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Planlı ve programlı bir şekilde hareket ediyoruz. On On kafelerimizin sayısı giderek artacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "10 Numara Kente, 10 Numara Kahve" projesiyle biri Toplu Taşıma Merkezi'nde (TTM) ve diğeri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) olmak üzere On On Kafe'nin iki yeni şubesini daha hizmete açtı.

İki noktada gerçekleşen açılışlarda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları eşlik etti.

"Mahalle Mutfaklarımız sırasıyla açılacak"

Partizanlık yapmadan her ilçeye eşit hizmet götürdüklerini ve götürmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Akın, insanların sosyalleşebileceği ve güzel zaman geçirebileceği On On Kafeleri şehrin her noktasına ulaştıracaklarını söyledi. Balıkesir'de yaşayan herkesin hayatını rahat bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Başkan Akın, "Planlı ve programlı bir şekilde hareket ediyoruz. On On kafelerimizin sayısı giderek artacak. Bunun yanında Mahalle Mutfaklarımız sırasıyla açılacak. Balıkesir'in geniş coğrafyasına hizmet etmek için ekip arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ni de On On Kafe ile buluşturan Başkan Akın, işvereninden işçisine kadar bölgede yaşayan herkesin sosyalleşebileceği veya misafirlerini ağırlayabileceği bir mekanı hizmete açtıklarını söyledi. Başkan Akın, "OSB bölgesi bizim için çok önemli. İş insanlarının, emekçilerin hep birlikte Balıkesir için mücadele ettiği bir bölgemiz. Balıkesir'in geleceği için de çok önemli bir nokta. Güzel bir restoran açmamız lazım. Bütün OSB'lerde var" diye konuştu.