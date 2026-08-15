Balıkesir'de Orman Yangını - Son Dakika
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Balıkesir'de Orman Yangını

Balıkesir\'de Orman Yangını
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Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına 100 kişi ve çok sayıda araçla müdahale ediliyor.

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Altıeylül ilçesi Büyükbostancı Mahallesi yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ile 100 personel sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Orman Yangını - Son Dakika

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