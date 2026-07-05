Balıkesir\'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinin ardından Karesi ve Altıeylül ilçelerinde de orman dışı bölgelerde yangın çıktı. Karesi ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken, Altıeylül ilçesinde ormana da sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Altıeylül ilçesinin Bereketli ve Taşköy mahallelerinde saat 15.30 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına; Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava araçları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 7 itfaiye aracı, 3 su tankeri, 2 iş makinası, BASKİ 2 su tankeri, Altıeylül Belediyesi 1 su tankeri, 1 iş makinası ile müdahale ediliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç durumunda Taşköy'ün tahliyesi için 4 otobüs gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

KARESİ'DE MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Aynı saatlerde Karesi ilçesi Ortaca ve Kavaklı mahalleleri bölgesinde de orman dışı alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevler, ZSR Mühimmat Fabrikası bölgesine doğru genişledi. Yangına; Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava araçları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 9 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 1 iş makinası, 1 Karesi Belediyesi 1 su tankeri, BASKİ 3 su tankeri, 1 iş makinesi ile müdahale etti. Yangın, 1,5 saatlik çaba sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.