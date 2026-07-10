Balıkesir\'de Orman Yangınlarına Karşı Alınan Önlemler

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, kentte orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları ve alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yangın Yönetim Merkezi Yerleşkesindeki programda konuşan Şen, kış döneminden bu yana 827 kırsal mahallede 30 binin üzerinde vatandaşa, okullara ve üniversite kulüplerine yönelik yangın önleme eğitimleri verdiklerini söyledi.

Şen, kentte bu yıl şu ana kadar 20 orman yangının meydana geldiğini belirterek, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangınların zararının en aza indirildiğini kaydetti.

Tarım ve orman arazilerinin iç içe geçtiği Balıkesir'de çiftçilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Şen, zirai faaliyetler sırasında çıkan bir kıvılcımın kısa sürede ormana sıçrayabildiğini dile getirdi.

Geçen hafta Altıeylül ve Kepsut ilçelerinde iki yangının yaşandığını anımsatan Şen, "Bereketli'deki yangında yaklaşık 1000 dekar tarım arazisi, balyalar ve hasat edilmemiş tarlalar zarar gördü. Çok şükür can kaybı yaşanmadı ancak tüm çiftçi kardeşlerimizin zirai faaliyetlerde azami hassasiyet göstermelerini rica ediyorum." dedi.

Şen, kentteki arazilerin kanunda Büyükşehir Belediyesi mıntıkasında olduğunu ifade ederek, belediye bünyesindeki itfaiyenin bu arazilere uygun araç temin etmesi gerektiğini dile getirdi.

Henüz duman çıkmadan yaşanan ısınmayı İHA'lar fark ediyor

Yangın ihbar ve müdahale sürelerini teknolojik imkanlarla en alt seviyeye indirdiklerini aktaran Şen, her sabah meteorolojik veriler ve yanıcı madde durumuna göre genel müdürlükten 3 kilometre çapında risk haritası aldıklarını bildirdi.

Şen, bu haritalara göre ekipleri kritik noktalarda hazır beklettiklerini işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hava sahasını tarayan insansız hava araçlarımız (İHA), termal kameraları sayesinde henüz ortada insan gözünün görebileceği bir alev veya duman yokken, yaşanan ısınmayı fark edip koordinatları 1,5 dakika içinde merkeze ulaştırıyor. Ekiplerimiz de talimat beklemeksizin hemen harekete geçiyor."

Balıkesir genelinde riskli bölgelerde 72 arazöz ve 21 su ikmal aracıyla 24 saat esasına göre çalışıldığını belirten Şen, ekiplerin ihbardan sonra en geç 3 dakika içinde çıkış yaptığını ifade etti.

Şen, kentte konuşlu 5 uçak ve 2 helikopterden oluşan hava gücünün yanı sıra çevre illerdeki hava araçlarıyla da koordineli çalışıldığını dile getirdi.

Açıklamaların ardından Yangın Yönetim Merkezi'nde devam eden programda Şen, yangın yönetim ekranı başında gazetecilere risk haritalarını ve simülasyon sistemlerini uygulamalı olarak gösterdi.

Program, basın mensuplarına fidan hediye edilmesiyle sona erdi.