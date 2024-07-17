Balıkesir'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Altıeylül ilçesi Taşköy ve Tayyipler mahallelerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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