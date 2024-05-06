Balıkesir'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Balıkesir\'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.E. (74) idaresindeki otomobil ile Ş.A. (64) yönetimindeki minibüs çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan A.E. (70) ve N.E. (46) yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

06.05.2024 00:15
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.E. (74) idaresindeki 10 AES 501 plakalı otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolunun Mecidiye Mahallesi kavşağında Ş.A. (64) yönetimindeki 45 VP 917 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki A.E. (70) ile N.E. (46) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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