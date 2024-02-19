Balıkesir'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir\'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de H.B. yönetimindeki bir otomobil, Bandırma-Karacabey kara yolu Akçapınar Kavşağı yakınlarında Z.Ü. idaresindeki bir kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan B.Ö. hayatını kaybederken, sürücü H.B. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

19.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Balıkesir'de otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.B. (38) yönetimindeki 10 AGK 423 plakalı otomobil, Bandırma- Karacabey kara yolu Akçapınar Kavşağı yakınlarında Z.Ü. (59) idaresindeki 01 ALD 297 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki B.Ö. (42) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü H.B. yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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