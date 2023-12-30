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Balıkesir'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil köprüden aşağı devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin, Savaştepe ilçesindeki Ziraat Bankası şubesinde çalıştıkları öğrenildi.

Balıkesir\'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
30.12.2023 - 02:41,  Güncelleme: 02:42
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Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde köprüden aşağı devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hakan Er (48) yönetimindeki 10 ZB 542 plakalı otomobil, Balıkesir- Savaştepe kara yolunun Üzümcü Köprüsü'nde kontrolden çıkarak aşağı devrildi.

Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan yolcular, Güner Bozdemir (47) ve Anıl Beştepe (30) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan araç sürücüsü Hakan Er, ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Ziraat Bankası şubesinde çalıştıkları öğrenilen Beştepe ve Bozdemir'in cenazeleri, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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