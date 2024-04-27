Balıkesir'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir\'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tır çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmaktadır. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kahramanmaraş'ta defnedilecektir.

27.04.2024 18:51
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Rıza Kamalak idaresindeki 10 FC 597 plakalı otomobil, Hotaşlar Mahallesi mevkisinde M.A. yönetimindeki 63 AFA 466 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobildeki Kamalak'ın eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali Rıza Kamalak ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kamalak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anne ve oğlunun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Tır sürücüsü M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak'ın Kepsut'ta bulunan Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yaptığı, cenazelerin de Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, trafik, Kepsut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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