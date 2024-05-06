Balıkesir'de Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı

Balıkesir\'de Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı

Balıkesir-Edremit kara yolunun Naipli Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, Serkan Yaman'ın kırmızı ışıkta geçmesi sonucu 10 TU 611 plakalı otomobil ile 10 AKA 990 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri, kaza sonucunda kusurlu olan sürücünün Serkan Yaman olduğunu tespit etti.

06.05.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
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Balıkesir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Serkan Yaman idaresindeki 10 TU 611 plakalı otomobil, Balıkesir- Edremit kara yolunun Naipli Mahallesi kavşağında, Fuat Ceyhan yönetimindeki 10 AKA 990 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Yağız Köseoğlu, Mahmut Yılmaz ve Mehmet Uçar yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir hastanesi ile devlet hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Serkan Yaman'ın kırmızı ışıkta geçtiği ve kazada kusurlu olduğu tespit edildi.

Bir süre trafiğe kapanan kavşak, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı - Son Dakika

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