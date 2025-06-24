Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
M.Ö'ye (54) ait 10 APS 291 plakalı otomobil, Minnetler Mahallesi'nde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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