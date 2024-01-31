 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de PKK/PYD Üyeleri Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de PKK/PYD Üyeleri Yakalandı

Balıkesir\'de PKK/PYD Üyeleri Yakalandı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 6 şüpheli, kritik yerler ve güvenlik güçlerinin bulunduğu noktalarla ilgili bilgi toplama ve keşif faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca, aynı iş yerinde bulunan ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 9 Suriye uyruklu kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

31.01.2024 14:03
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BALIKESİR'de, kritik yerler ve güvenlik güçlerinin bulunduğu noktalarla ilgili bilgi toplayıp, fotoğrafladıkları, keşif ve gözetleme yapıp, koordinatları aldıkları tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/ YPG içerisinde faaliyet gösteren 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Bu kapsamda Suriye uyruklu Nuri El A., Mecit EL A., Hammadi EL C., Yasir Halid E.A., İbrahim EL C., Eyhem El A.'nın, Balıkesir'deki kritik yerler ve güvenlik güçlerinin bulunduğu noktalarla ilgili bilgi toplayıp, fotoğrafladıkları ayrıca keşif, gözetleme yaparak koordinatları aldıkları tespit edildi. Çalışmada ayrıca şüphelilerin elde ettikleri verileri PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'nin sözde istihbarat birimlerine iletildiği anlaşıldı. Bir kağıt geri dönüşüm fabrikasında çalıştıkları tespit edilen şüpheliler, iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan aynı iş yerinde bulunan ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 9 Suriye uyruklu kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Balıkesir, Suriye, YPG, PKK, Suriye, Güvenlik, Terör, Operasyon, Göçmenler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de PKK/PYD Üyeleri Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:16:47. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de PKK/PYD Üyeleri Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement