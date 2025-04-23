Balıkesir'de Plaj ve Sahillerde Kapsamlı Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de Plaj ve Sahillerde Kapsamlı Temizlik Çalışmaları Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesi plaj ve sahillerde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Ekipler, sahil çapalama, kum eleme, duş ve soyunma kabinlerini boyama gibi işlemler yapıyor. Başkan Ahmet Akın, bu çalışmaların turizm potansiyelini artırmak için gerçekleştirildiğini belirtti.

23.04.2025 12:17  Güncelleme: 13:32
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sezon öncesi plaj ve sahillerde temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, sahil çapalama, kum eleme ve mıntıka temizliğinin yanı sıra duş ile soyunma kabinlerini boyayıp engelli rampalarının bakımını yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesinde plajlarda ve sahillerde kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler, bölge halkının ve turistlerin konforlu bir tatil geçirmesi için Edremit Altınkum Sahili, Kapıdağ Yarımadası, Marmara ve Avşa Adası başta olmak üzere tüm sahil ve plajlarda sahil çapalama, kum eleme, mıntıka temizlik ve kurulum çalışmaları yapıyor.

"Turizm potansiyelini güçlendirmek için üzerimize düşeni yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Tatil için şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin, daha konforlu, rahat, temiz ve güvenli bir tatil geçirmesi için kendi sorumluluk alanımızdaki yerlerde ekiplerimiz, hummalı bir şekilde çalışmaları yürütüyor.  Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri ve Türkiye'nin en temiz sahillerine sahip Balıkesir'imizin turizm potansiyelini güçlendirmek için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

Edremit Altınkum ve Güre sahili, Altınoluk Yağcılar ve Burhaniye Ören plajlarında kum eleme makinesi, kepçe, traktörle bin 25 metre uzunluğu ve 50 metre genişliğinde alanda İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanlıkları'na bağlı ekipler tarafından kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında kepçeyle tarama yapılırken ardından kum eleme makinesiyle taşlar temizlendi. Temizlik ve onarım çalışmalarının yanı sıra sahil alanına giyinme kabini ve duş alanları montajlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 2. Bölge Daire Başkanlığı ekipleri, Kapıdağ Yarımadası, Marmara ve Avşa Adası ile diğer adalar da dahil Büyükşehir Belediyesi'nin Güney Marmara sorumluluk alanındaki tüm sahil ve plajlarda da çalışmalarını sürüyor. Çalışmalar kapsamında sahil çapalama, yabancı ot ilacı uygulaması, kum eleme ve mıntıka temizliği yapılırken, Kurban Bayramı'na kadar çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Tatlısu Mahallesi'nde başlayan bakım ve onarım çalışmaları, Düzler Sahili'nde devam ediyor.

Çöp konteyneri sayısı arttırıldı

Büyükşehir Belediyesi, plajlarda eskiyen duş ve soyunma kabinlerini boyarken engelli vatandaşların güvenle denize girebilmesi için engelli rampalarının bakımlarını da gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında iskelelerin bakım, onarımı yapılıp boyanıyor. Engelli yürüyüş yolları düzenlenirken mavi bayrak ve yönlendirme levhalarının montajı gerçekleştiriliyor. Ayrıca sahil ve plajlarda çöp konteynerlerinin sayısı arttırıldı. Tatilde bisiklet sürmek isteyen vatandaşlar içinde bisiklet yolları yenilendi. Balıkesir'de 49 mavi bayraklı plajın 22'si Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesinde olan Ayvalık'ta 5, Edremit'te 7, Burhaniye'de 3, Gömeç'te 1, Erdek'te 4 ve Marmara'da 2 olmak üzere toplamda 22 plaj vatandaşların temiz ve güvenilir bir tatil yapabilmeleri için hizmet veriyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Plaj ve Sahillerde Kapsamlı Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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