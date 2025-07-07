Balıkesir'de polis memuru bıçakla yaralandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 1. Sakarya Mahallesi Kıyı Sokak'taki bir olayla ilgili sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine adrese gitti.

Adreste yaşadığı tespit edilen B.Ç, çıkan arbedede 1 polis memurunu bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli, bölgeye sevk edilen polis ekibi ve özel hareket timlerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Şüphelinin şizofreni hastası olduğu iddia edildi.