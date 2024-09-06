Balıkesir'de Rahvan At Yarışları düzenlendi

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Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Altıeylül Belediyesi ev sahipliğinde Halalca Mahallesi'nde Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

50'den fazla atın yer aldığı yarışlar mısır odunu oyunlarıyla başladı. At üzerinde seyreden yarışmacılar yere vurdukları sopaları yukarıda asılı olan ipin üzerinden geçirmeye çalıştı. Küçük büyük 50 yarışmacı at üzerinde ter dökerken, yarışmayı da çok sayıda vatandaş izledi.

Altıeylül'ün Belediye Başkanı Hakan Şehirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtuluş etkinleri kapsamında etkinliklere devam ettiklerini söyledi.

Şehirli, etkinlikleri festival havasında yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Amacımız, her sene bu etkinliği daha iyiye, daha güzele götürebilmek." dedi.