Balıkesir'de Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de Sahte İçki Operasyonu

Balıkesir\'de Sahte İçki Operasyonu

Yılbaşı öncesi sahte içki çetesi çökertildi, 30 litre sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi.

11.12.2024 11:17
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Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu İ.U. (62) ve I.K'nin (55) sahte içki üretip sattıkları bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, zanlıların ev ve iş yerlerine baskın yaptı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 30 litre sahte içki, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 3 adet likit ile 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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