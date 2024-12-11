Balıkesir\'de Sahte İçki Operasyonu

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Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu İ.U. (62) ve I.K'nin (55) sahte içki üretip sattıkları bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, zanlıların ev ve iş yerlerine baskın yaptı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 30 litre sahte içki, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 3 adet likit ile 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.