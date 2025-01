Balıkesir'de Sokak Hayvanlarına Yerinde Bakım Hizmeti

Güncel

Balıkesir de sokak hayvanları çok şanslı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Otobüsü ilçe ilçe gezerken bu güne kadar 10 bine yakın sokak hayvanına tedavi ve aşılama hizmeti verdi. Burhaniye Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Otobüsü, onlarca sokak hayvanına tedavi ve aşılama hizmeti verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Otobüsü, her gün bir başka ilçeye giderken, 20 ilçedeki sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Burhaniye' de Cumhuriyet Meydanında konuşlanan otobüs onlarca kedi ve köpeğe tedavi ve aşı uygulaması yaptı. Vatandaşlar ayağa gelen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, görevliler de hizmetin 20 ilçede devam ettiğini söyledi. Köpeğini aşılatan Murat Kırbıyık, " Böyle bir hizmetin ayağımıza gelmesinden çok memnunuz, Köpeğimizin iç ve dış parazit aşılarını yaptırdık. Sevimli hayvan dostu olan veterinerlerimize ve bu hizmeti bizlere getiren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bizim için çok önemli bir hizmet. Özellikle bütün hayvanları kapsaması da çok güzel bir durum. Çünkü, bir çok kedi ve köpeğin buna ihtiyacı oluyor" dedi. Veteriner Sağlık Teknikeri Ahmet Başaranel de, " Can dostlarımıza sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Yerinde hizmet veriyoruz. Balıkesir'in tüm ilçelerini 20 ilçeyi dolaşarak sokak ayanlarımızın hem aşılarını hem tedavilerini yerinde yapmaktayız. Vatandaşlarımız da bu konudan çok memnunlar Yoğun şekilde çalışıyoruz. Yaklaşık bu zamana kadar 10 bine yakın can dostumuzun tedavi ve aşılamalarını yaptık. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Kedilerini aşılatan Ayşe Yüksel ise, " Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti getirdi. Sokak hayvanımızın bakımlarını aylık bakımlarını yaptırıyoruz. Temizliğini yaptırıyoruz. Bu hizmeti verenlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Akın'a da teşekkür ediyoruz Güzel bir hizmet oldu. Hem bizim sağlığımız açısından, hem hayvanımız açısından da daha iyi bir hizmet oldu. Çok teşekkür ediyorum" dedi.