Balıkesir'de Sokak Hayvanlarına Yerinde Bakım Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Sokak Hayvanlarına Yerinde Bakım Hizmeti

Geniş Video İzle

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Otobüsü ile 10 bine yakın sokak hayvanına tedavi ve aşı hizmeti sunuyor. Her gün bir ilçeye giden otobüs, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

04.01.2025 16:58  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir de sokak hayvanları çok şanslı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Otobüsü ilçe ilçe gezerken bu güne kadar 10 bine yakın sokak hayvanına tedavi ve aşılama hizmeti verdi. Burhaniye Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Otobüsü, onlarca sokak hayvanına tedavi ve aşılama hizmeti verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Otobüsü, her gün bir başka ilçeye giderken, 20 ilçedeki sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Burhaniye' de Cumhuriyet Meydanında konuşlanan otobüs onlarca kedi ve köpeğe tedavi ve aşı uygulaması yaptı. Vatandaşlar ayağa gelen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, görevliler de hizmetin 20 ilçede devam ettiğini söyledi. Köpeğini aşılatan Murat Kırbıyık, " Böyle bir hizmetin ayağımıza gelmesinden çok memnunuz, Köpeğimizin iç ve dış parazit aşılarını yaptırdık. Sevimli hayvan dostu olan veterinerlerimize ve bu hizmeti bizlere getiren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bizim için çok önemli bir hizmet. Özellikle bütün hayvanları kapsaması da çok güzel bir durum. Çünkü, bir çok kedi ve köpeğin buna ihtiyacı oluyor" dedi. Veteriner Sağlık Teknikeri Ahmet Başaranel de, " Can dostlarımıza sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Yerinde hizmet veriyoruz. Balıkesir'in tüm ilçelerini 20 ilçeyi dolaşarak sokak ayanlarımızın hem aşılarını hem tedavilerini yerinde yapmaktayız. Vatandaşlarımız da bu konudan çok memnunlar Yoğun şekilde çalışıyoruz. Yaklaşık bu zamana kadar 10 bine yakın can dostumuzun tedavi ve aşılamalarını yaptık. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Kedilerini aşılatan Ayşe Yüksel ise, " Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti getirdi. Sokak hayvanımızın bakımlarını aylık bakımlarını yaptırıyoruz. Temizliğini yaptırıyoruz. Bu hizmeti verenlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Akın'a da teşekkür ediyoruz Güzel bir hizmet oldu. Hem bizim sağlığımız açısından, hem hayvanımız açısından da daha iyi bir hizmet oldu. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Güncel, Sağlık, Yaşam, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Sokak Hayvanlarına Yerinde Bakım Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:25 Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
16:33 Naci Görür’den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
16:00 Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
20:48 Mert Günok’tan maça damga vuran kurtarış Mert Günok'tan maça damga vuran kurtarış
20:38 İstanbul’da ulaşım zammı için İBB’nin verdiği teklif ortaya çıktı İstanbul'da ulaşım zammı için İBB'nin verdiği teklif ortaya çıktı
20:25 Özgür Özel’den ’İmralı’ açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama... Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama...
20:17 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye hayırlı olsun Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
20:15 Almanya’daki havalimanlarında tüm sistem çöktü İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor Almanya'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü! İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor
20:12 TÜİK Başkanı’nın kardeşi, suçluyu serbest bırakma vaadiyle 3 milyon lira istemiş TÜİK Başkanı'nın kardeşi, suçluyu serbest bırakma vaadiyle 3 milyon lira istemiş
19:56 THY hosteslerinin 2025’teki maaşları belli oldu THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
19:43 Hastaneye gitmeye çalışan kadın takside doğum yaptı Hastaneye gitmeye çalışan kadın takside doğum yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 17:44:43. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Sokak Hayvanlarına Yerinde Bakım Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.