Balıkesir'de Su Hattı Döşeme Çalışması Tamamlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Su Hattı Döşeme Çalışması Tamamlandı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ, Yakupköy Mahallesi'nde 950 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşeyerek, bölge halkının su sorununu çözüme kavuşturdu. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade etti.

09.10.2024 13:29  Güncelleme: 14:19
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, Yakupköy Mahallesi yakınındaki yerleşim yerinde vatandaşların talebi üzerine su hattı döşeme çalışması yaparak, vatandaşların su sorununu çözüme kavuşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yakupköy Mahallesi ziyareti esnasında muhtar ve mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın BASKİ'ye verdiği talimat kısa sürede sonuçlandı. Vatandaşların ihtiyaçları üzerine BASKİ ekipleri, bölgede 950 metre uzunluğunda içme suyu ana şebeke hattı yapım işi işlemlerini gerçekleştirdi. İçme suyunu taşıyarak ihtiyaçlarını gideren bölge halkı, BASKİ'nin faaliyetleri ile sağlıklı, kesintisiz ve temiz içme suyuna kavuştu.

Mahalle Muhtarı Mehmet Yıkılmaz, "Köyümüzde yeni yerleşim alanlarımız var. Onlara su getirdik, Ahmet Başkan'ımız sağ olsun. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Akın söz verdi bize ve ulaşmayan yerlere suyumuzu ulaştırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Mahalle halkımız da suyun gelmesinden çok memnun kaldılar. İnşallah iki üç gün içinde de suyumuzu vereceğiz" dedi.

Vatandaşlar, yapılan hizmete ilişkin şunları söyledi:

-Nursel Şahingiray: "En büyük sorun suyumuzdu. İçmek için suyumuzu taşıyorduk. Sağ olsun Ahmet Başkanımız çok kısa sürede sorunu çözdü, açıkçası bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk."

-Necla Kayabaş, "Suyu müracaat edip bekliyorduk acaba ne zaman gelir diye ama biz muhtara rica ettik. Muhtar da üst makamlara rica etti. Bizim borularımız da döşenmeye başladı ve biz hayret ettik. Bu kadar kısa zamanda bu nasıl oluyor diye. Buna da vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun, diyorum. Allah onun sağlığını bozmasın da daha böyle güzel hizmetler versin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Su Hattı Döşeme Çalışması Tamamlandı - Son Dakika

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