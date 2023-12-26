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Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ve Karesi ilçelerinde iki kişiyi telefonla arayarak dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Zanlı, kendisini jandarma olarak tanıtarak parmak izi tespiti bahanesiyle paraları ve ziynet eşyalarını istemişti. Toplamda 1 milyon 300 lira dolandırdığı belirtilen zanlı, jandarma tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Balıkesir\'de telefon dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı
26.12.2023 - 15:11,  Güncelleme: 15:12
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Balıkesir'in Bandırma ve Karesi ilçelerinde iki kişiyi telefonla arayarak dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan şüpheli, isimlerinin cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığını söyleyerek parmak izi tespiti yapmak üzere ellerindeki paraları ve ziynet eşyalarını kendilerine vermesini istedi.

Söz konusu kişileri toplam 1 milyon 300 lira dolandırdığı belirtilen zanlı F.G, jandarma bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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