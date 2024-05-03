Balıkesir\'de terör operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu iki ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.
Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen şüpheli ile terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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