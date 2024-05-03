Balıkesir'de terör operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de terör operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir\'de terör operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen bir şüpheli ile terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan bir zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

03.05.2024 15:17  Güncelleme: 15:22
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Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu iki ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen şüpheli ile terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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