Balıkesir'de terörle mücadele operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de terörle mücadele operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir\'de terörle mücadele operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, terörle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla aranan 1 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakaladı. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

03.06.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, terörle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Altıeylül, Balıkesir, Jandarma, Güvenlik, Terör, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de terörle mücadele operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
12:27 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu Kadının eşine yakalanan adam 3’ncü kattan atladı Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 16:01:59. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de terörle mücadele operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement