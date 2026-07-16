Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir\'de trafik kazası: 4 yaralı
16.07.2026 17:50
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda devrilen otomobilden 4 kişi yaralandı, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Balıkesir'de devrilip alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki Yeniköy mevkiinde İdris Doğan D. (46) idaresindeki 10 ATU 760 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi.

Kazanın ardından alev alan otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.Ö.D. (49), N.Ö. (82) ve İ.K.D. (13) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde başlayan ve yol kenarındaki kuru otlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, İtfaiye, Ulaşım, Güncel, Trafik, İzmir, Yaşam, Olay, Son Dakika

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