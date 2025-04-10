Balıkesir'de Türkiye'nin İlk Roman Gençlik Orkestrası'nın İlk Konseri Gerçekleşti - Son Dakika
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Balıkesir'de Türkiye'nin İlk Roman Gençlik Orkestrası'nın İlk Konseri Gerçekleşti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde kurulan Türkiye'nin ilk Roman Gençlik Orkestrası (ROGO), ilk konserini vererek müzik tutkunlarını bir araya getirdi. Konserde Roman kültürüne ait eserler seslendirildi. Akın, etkinliklerin artacağına dair söz verdi.

10.04.2025 16:39  Güncelleme: 16:58
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sözünü verdiği ve kısa süre içinde hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk Roman Gençlik Orkestrası (ROGO) ilk konserini verdi. Konsere katılan Akın, "Bizler, hep birlik ve beraberlik içinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Etkinliklerimizi arttıracağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçen günlerde müzikseverleri arka arkaya iki konserle birden buluşturdu. Akın'ın öncülüğünde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk Roman Gençlik Orkestrası (ROGO), 8 Nisan 2025 Salı günü Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk konserini verdi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde Orkestra Şefliğini Okan Koşucu'nun yaptığı konsere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Volkan Altınöz, Sevinç Baykan Özden, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yüksek katılımla gerçekleşen konserde Roman kültürüne ait eserler seslendirildi. Konser sonunda Akın, orkestranın genç üyeleriyle Roman havası oynadı.

"Türkiye'de bir ilki hayata geçirdik"

Romanların, kendilerine özgü yaşamları ve zengin kültürleriyle topluma önemli katkılar sunduğunu belirten Akın, "Bir güne her şeyi sığdırmak mümkün değil. Gönen'de doğdum. Tırnova Mahallesi'nde büyüdüm. Roman kardeşlerimizle hep iç içe olduk. Hiç kimsenin ayrıştırılmadığı, herkesin birlik içinde olduğu, kimsenin ötekileştirilmediği kısacası Balıkesir gibi olduğu, Kuvayimilliyeci olduğu bir Türkiye'yi hayal ediyoruz. Bizler, hep birlik ve beraberlik içinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Etkinliklerimizi arttıracağız. Şu an da Türkiye'de bir ilki hayata geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konseri izlemeye gelenlerden Sonay Özural isimli vatandaş, Roman orkestrası üyelerinin hem performansını hem de enerjisini çok beğendiğini belirterek, "Devamını bekliyoruz. Böyle etkinlikler çok güzel oluyor. Ahmet Başkan'ımızdan, bu tarz etkinliklerin sayısını arttırmasını istiyoruz" dedi.

Orkestra üyeleri arasında oğlunun da yer aldığını söyleyen Belgin Tunalı ise "Oğlum da orkestrada yer alıyor. Hakikaten çok güzel bir program hazırlamışlar. İzlemekten ve dinlemekten çok keyif aldık. Ahmet Akın'a gençlerimize fırsat verdiği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Rock müziğin efsane isimlerinden Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray'ın şarkılarının hayat bulduğu "Ustalara Saygı" konseri ise 9 Nisan Çarşamba günü Avlu'da vatandaşlarla buluştu.

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden konuklar unutulmaz bir akşam yaşadıkları için şehrin sosyal hayatını artıran bu etkinliklerden dolayı Akın'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinliklerini sık sık takip ettiğini ve katılım sağladığını söyleyen Hüsnü Kundakçı, "Konser çok güzeldi. Bizim bildiğimiz, gençliğimizin şarkıları bunlar. Konserden çok keyif aldık" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçıların eserlerinin seslendirildiği konserde çok eğlendiğini dile getiren Şebnem Canpolat isimli vatandaş, "Ben çok eğlendim. Mükemmeldi. Geçen sene de Barış Manço'nun eserlerinin seslendirildiği konsere gelmiştim. Önümüzdeki seneyi de iple çekiyorum. Bu konserde herkes ayakta alkışladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel şeyler yaptınız" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Türkiye'nin İlk Roman Gençlik Orkestrası'nın İlk Konseri Gerçekleşti - Son Dakika

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