Balıkesir'de Üreticilere Yemlik Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de Üreticilere Yemlik Desteği

Balıkesir\'de Üreticilere Yemlik Desteği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

85 küçükbaş üreticiye, yüzde 70 hibe ile kilitli yemlik dağıtıldı. Proje yem kayıplarını azaltacak.

??????? Balıkesir'de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 85 üreticiye, yüzde 70 hibe desteğiyle kilitli yemlik dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde, "Küçükbaş Kilitli Yemlik Sisteminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında dağıtım programı düzenlendi.

Proje kapsamında yem kayıplarının azaltılması, yemleme süreçlerinin verimli hale getirilmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla üreticilere kilitli yemlik desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, yaptığı açıklamada, Balıkesir'in hayvan varlığı ve tarımsal üretim kapasitesiyle Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Murat Öncül, kurum yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Üreticilere Yemlik Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
ABD Başkanı Trump’a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak ABD Başkanı Trump'a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Şahan Gökbakar’dan Dursun Özbek’e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye... Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek'e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye...

19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
18:44
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti
18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 19:42:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Üreticilere Yemlik Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement