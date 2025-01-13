Balıkesir'de Uygulamalı Arıcılık Kursu Açıldı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce Burhaniye ilçesinde uygulamalı arıcılık kursu açıldı.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) koordinasyonunda il genelinde ilk defa açılan Uygulamalı Arıcılık Kursuna yurdun dört bir yanından arıcılığa merak duyanlar yoğun ilgi gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kursun 'Tarımda Balıkesir Modeli'ni geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK iş birliğinde düzenlenen "1. Uygulamalı Arıcılık Kursu"nda katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da eğitim veriliyor.

6 Ocak'ta başlayan ve 17 Ocak'a kadar devam edecek olan kurs, il genelinde arıcılık potansiyelini artırmayı ve sektöre donanımlı arıcılar yetiştirmeyi hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında alanında uzman eğitmenler tarafından arıcılığın püf noktaları anlatılıyor..

Uygulamalı arıcılık eğitimi almak için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Seçil Ersöz: "Daha önce BAÇEM'in başka bir kursuna katılmıştım, Tıbbi Aromatik Bitkiler Kursundan çok memnun kalmıştım. Bu deneyimi de burada yaşamak istedim." dedi.

BAÇEM'in çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Murat Özmen ise: "İnternette de dışarda da birçok yerde arıcılık kursuyla ilgili araştırmalar yaptım, yeterli olmadığını gördüm. Uzun süredir de bekliyordum. Ben Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ne abone olmuş bir kişiyim. Taleplerimiz vardı ve taleplerimiz karşılandı. Şu anda da çok güzel bir akademik çalışma sonucu çıkan bilgileri bizimle paylaşıyorlar." diye konuştu.

Özmen, birçok şeyi öğrendiklerini dile getirerek eksik olan bir şeyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin karşıladığını söyledi.

Bir başka kursiyer Büşra Güder: "Ben uzun zamandır arıcılık kursu almak istiyordum ama ilk defa bu sene daha ciddi bir şekilde bunu planlamaya başladık. İyi ki daha önce başka bir yerde kurs almamışım dediğim bir noktadayım. Hem eğitimin 10 gün olması, hem de eğitmenlerimiz çok kapsamlı, alanlarında çok deneyimliler. Zaten belediye çok uzun yıllardır arıcılıkla ilgili tesiste çalışmalar yapıyor. İlk bilgiyi burada almış olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Piyasada çok fazla eğitim var. Son zamanlarda bir furya haline gelmiş durumda hani tam olarak eğitimi veren kuruma güvenemiyorsunuz." diye konuştu.

Sakarya'dan eğitim için gelen Müjdat Duman ise şöyle konuştu:

"Arıcılık kursu için BAÇEM'de iki günden beri kurs almaya başladık. Daha önce de Tıbbi Aromatik Bitki Kursuna katılmıştım, çok da memnun kaldım. Tüm tanıdıklarıma, çevreme tavsiye ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne de böyle bir hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle BAÇEM'in ilk arıcılık kursu bu ve ilk olmasına rağmen çok güzel referanslı hocalarla geldiler." dedi.