Balıkesir'de Uygulamalı Arıcılık Kursu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Uygulamalı Arıcılık Kursu Açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye'de ilk kez uygulamalı arıcılık kursu düzenledi.

13.01.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce Burhaniye ilçesinde uygulamalı arıcılık kursu açıldı.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) koordinasyonunda il genelinde ilk defa açılan Uygulamalı Arıcılık Kursuna yurdun dört bir yanından arıcılığa merak duyanlar yoğun ilgi gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kursun 'Tarımda Balıkesir Modeli'ni geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK iş birliğinde düzenlenen "1. Uygulamalı Arıcılık Kursu"nda katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da eğitim veriliyor.

6 Ocak'ta başlayan ve 17 Ocak'a kadar devam edecek olan kurs, il genelinde arıcılık potansiyelini artırmayı ve sektöre donanımlı arıcılar yetiştirmeyi hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında alanında uzman eğitmenler tarafından arıcılığın püf noktaları anlatılıyor..

Uygulamalı arıcılık eğitimi almak için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Seçil Ersöz: "Daha önce BAÇEM'in başka bir kursuna katılmıştım, Tıbbi Aromatik Bitkiler Kursundan çok memnun kalmıştım. Bu deneyimi de burada yaşamak istedim." dedi.

BAÇEM'in çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Murat Özmen ise: "İnternette de dışarda da birçok yerde arıcılık kursuyla ilgili araştırmalar yaptım, yeterli olmadığını gördüm. Uzun süredir de bekliyordum. Ben Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ne abone olmuş bir kişiyim. Taleplerimiz vardı ve taleplerimiz karşılandı. Şu anda da çok güzel bir akademik çalışma sonucu çıkan bilgileri bizimle paylaşıyorlar." diye konuştu.

Özmen, birçok şeyi öğrendiklerini dile getirerek eksik olan bir şeyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin karşıladığını söyledi.

Bir başka kursiyer Büşra Güder: "Ben uzun zamandır arıcılık kursu almak istiyordum ama ilk defa bu sene daha ciddi bir şekilde bunu planlamaya başladık. İyi ki daha önce başka bir yerde kurs almamışım dediğim bir noktadayım. Hem eğitimin 10 gün olması, hem de eğitmenlerimiz çok kapsamlı, alanlarında çok deneyimliler. Zaten belediye çok uzun yıllardır arıcılıkla ilgili tesiste çalışmalar yapıyor. İlk bilgiyi burada almış olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Piyasada çok fazla eğitim var. Son zamanlarda bir furya haline gelmiş durumda hani tam olarak eğitimi veren kuruma güvenemiyorsunuz." diye konuştu.

Sakarya'dan eğitim için gelen Müjdat Duman ise şöyle konuştu:

"Arıcılık kursu için BAÇEM'de iki günden beri kurs almaya başladık. Daha önce de Tıbbi Aromatik Bitki Kursuna katılmıştım, çok da memnun kaldım. Tüm tanıdıklarıma, çevreme tavsiye ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne de böyle bir hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle BAÇEM'in ilk arıcılık kursu bu ve ilk olmasına rağmen çok güzel referanslı hocalarla geldiler." dedi.

Kaynak: AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Burhaniye, Eğitim, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Uygulamalı Arıcılık Kursu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 04:58:42. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Uygulamalı Arıcılık Kursu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.