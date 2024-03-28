Balıkesir\'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

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Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 1 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, ve kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.