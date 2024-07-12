Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 46 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 46 Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 46 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 200 gram sentetik uyuşturucu, 200'den fazla sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği düşünülen 30 bin 650 lira da el konuldu.

12.07.2024 11:16
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Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis tarafından 8-11 Temmuz'da yapılan operasyonlarda 46 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde 8-11 Temmuz'da 34 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Polisin 46 şüpheliyi yakalandığı operasyonlarda 200 gram sentetik uyuşturucu, 200'den fazla sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği düşünülen 30 bin 650 liraya da el konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 46 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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